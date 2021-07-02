Підбори на параді: Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ зустрілися з курсантками й обговорили форму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Міністр оборони України Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на тлі скандалу щодо підборів на параді зустрілися з курсантками Військового інституту й обговорили з ними форму одягу.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міністерство оборони.
«Я розцінюю цю зустріч як можливість розповісти правду. Вважатимемо, ми провели такий експеримент — визначили, що йти в туфлях жінкам-військовослужбовцям на параді незручно, вони зібʼють ноги. Тому, може, ми виходитимемо з того, що для них оптимальними будуть все-таки берці, тобто в польовій формі?» — запропонував міністр.
Хомчак зазначив, що самі курсантки підтримують рішення використовувати парадну форму: «Сьогодні керівництво закладу проводило опитування, мені доповідали, що 99% присутніх тут дівчат за те, щоб піти в парадній формі. Таке рішення ухвалено, оскільки навчальні заклади всі йдуть у парадній формі. Бойові частини — у бойовій формі. Тому я думаю, краще б нам подумати, обговорити питання зараз тут із дівчатами, почути, скажімо так, іншу сторону».
Міністр Таран запропонував розглянути варіант використання польової форми з берцями для параду та зробити «експериментальну модель».
- 1 липня Міністерство оборони оприлюднило фотографії репетиції військового параду до 30-річчя незалежності України. На них курсантки вчаться крокувати на підборах. У мережі це викликало критику й обурення. У Міноборони відповіли на критику — туфлі з парадної форми не приберуть, але каблук буде нижчим.
- 2 липня група народних депутатів Верховної Ради обурилася через таку ситуацію та зажадала пояснень від міністра оборони Андрія Тарана. Також вони вимагали провести службове розслідування, а Тарану подарували на знак протесту жіночі туфлі.