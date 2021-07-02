На Олімпійські ігри в Токіо їде 12-річна британка — вона наймолодша спортсменка збірної країни

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skybrown / Instagram

12-річну Скай Браун із Великої Британії включили в команду зі скейтбордингу на майбутніх Олімпійських іграх в Токіо — вона наймолодший літній олімпієць Британії.

Про це повідомляє Business Insider.

Цьогоріч скейтбординг дебютує як олімпійський вид спорту. Скай Браун буде 13 років і 11 днів, коли вона виступить 4 серпня в парку Ariake Urban Sports Park. Попередньою наймолодшою ​​олімпійською чемпіонкою Великої Британії була плавчиха Марджері Хінтон, якій було 13 років і 44 дні, коли вона брала участь у змаганнях 1928 року в Амстердамі.

«Це божевільне почуття. Це більше, ніж мрія, що збулася. Це божевілля. Я так схвильована, я буду старатися з усіх сил для Британії», — сказала дівчинка.

Також у команді скейтбордингу Великої Британії буде 14-річна Бомбетт Мартін.

«Вони обидві увійдуть в історію як перші скейтбордисти олімпійської збірної Британії, а Скай також увійде у власну історію, коли стане нашим наймолодшим літнім олімпійцем», — сказав Марк Інгленд, керівник місії Британії на Олімпійських іграх у Токіо.

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Зазначимо, що в червні 2020 року Браун впала з висоти близько пʼяти метрів на бетон.

У неї були множинні тріщини в черепі, зламані ліва рука та пальці на правій, рвані рани на серці та легенях. Тоді вона заявила, що це падіння не було гіршим в її житті, і пообіцяла повернутися ще сильнішою.

Вона почала виступати на змаганнях у 8 років, зараз дівчинка займає третю позицію в рейтингу. На Олімпіаду вона їде серед головних фаворитів.