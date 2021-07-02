Правозахисники просять Зеленського захистити «департамент війни» від Венедіктової

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Низка правозахисних організацій оприлюднили звернення до президента Володимира Зеленського, в якому просять його забезпечити незалежність Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту («департамент війни»).

Текст звернення опублікував Центр прав людини ZMINA.

Вони зазначають, що рішення генпрокурора Ірини Венедіктової підпорядкувати собі департамент ставить під загрозу спільну семирічну роботу щодо притягнення винних до відповідальності. Вони пояснили, що робота над справами департаменту, серед яких справи про захоплення Криму і знищення рейсу MH17, вимагає спеціалізованих знань міжнародного кримінального права й окремих навичок, на відміну від розслідувань загальнокримінальних проваджень.

«Загалом це 160 масштабних кримінальних проваджень щодо 177 осіб. Обсяг окремих справ становить понад 1 500 томів, в яких досліджуються події всього періоду ведення Росією агресивної війни проти України. Фактично це був єдиний департамент в ОГП, до якого не було суттєвих запитань ні в правозахисників, ні в журналістів», — зазначають громадські організації та додають, що Венедіктова вдруге ставить під загрозу роботу департаменту.

У правозахисників дії Венедіктової викликають сумніви щодо її професіоналізма та незалежності.