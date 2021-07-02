Синоптики оголосили на 3 липня штормове попередження
- Автор:
- Олег Панфілович
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Brigipix / Pixabay
Гідрометцентр оголосив в Україні 3 липня штормове попередження.
Про це повідомляється на сторінці Гідрометцентру.
В суботу очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Найближчими днями в Україні буде нестійка погода з короткочасними дощами, грозами та мінливою спекою. Температура повітря на території країни буде різною: у західних областях прогнозують прохолоду, а на сході та південному сході очікується справжня спека.
У наступні три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, а в Карпатах і на Лівобережжі під час грози можливий град та шквали до 15—20 м/с.
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