Синоптики оголосили на 3 липня штормове попередження

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Гідрометцентр оголосив в Україні 3 липня штормове попередження.

Про це повідомляється на сторінці Гідрометцентру.

В суботу очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Найближчими днями в Україні буде нестійка погода з короткочасними дощами, грозами та мінливою спекою. Температура повітря на території країни буде різною: у західних областях прогнозують прохолоду, а на сході та південному сході очікується справжня спека.

У наступні три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, а в Карпатах і на Лівобережжі під час грози можливий град та шквали до 15—20 м/с.