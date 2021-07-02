Верховний суд залишив чинним довічний термін увʼязнення для засудженого за вбивство Гонгадзе
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Youtube / ТСН
Верховний суд затвердив довічний вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на адвокатку родини Гонгадзе Валентину Теліченко.
Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого, журналіста й активіста Олексія Подольського. Колишній міліціонер просив пом’якшити покарання, а представники Подольського – відправити справу на новий розгляд. Суд їм відмовив.
Гонгадзе у 2000 році заснував інтернет-видання «Українська правда», яке публікувало чимало критичних матеріалів про тодішнього президента Леоніда Кучму та його оточення. 16 вересня 2000 року Гонгадзе вийшов з роботи, але додому не повернувся. У листопаді того ж року в лісі поблизу села Тараща Київської області знайшли обезголовлене тіло, в якому друзі та родичі впізнали зниклого журналіста.
- У листопаді 2000 року спалахнув «касетний скандал», коли глава парламенту Олександр Мороз оприлюднив «плівки Мельниченка» — записи, нібито зроблені майором держохорони Миколою Мельниченком у кабінеті президента Кучми. На плівках люди з голосами, схожими на голоси Кучми та глав МВС Юрія Кравченка та СБУ Леоніда Деркача, обговорюють діяльність Гонгадзе і як з ним бути. На підставі цих записів Кучму звинуватили в наказі вбити журналіста.
- У 2009 році за підозрою у вбивстві Гонгадзе затримали ексначальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. На суді він зізнався, що вбив журналіста. У 2013 році суд засудив Пукача до довічного увʼязнення.