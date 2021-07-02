Окружний адмінсуд Києва почав розглядати позов репера Моргенштерна до СБУ

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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України через внесення його до списку осіб, які загрожують національній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Музикант просить суд визнати дії СБУ протиправними. Також Моргенштерн просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Міністерства культури про внесення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, на підставі звернення СБУ. Водночас Моргенштерн просить суд витребувати в СБУ постанову про заборону йому в’їзду до України.

Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження — без повідомлення учасників справи.