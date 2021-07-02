У МОЗ розповіли, коли в Україні почнеться останній етап вакцинації. Тоді в центрах з’являться всі вакцини

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Sean Gallup / Staff

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу. Тоді щеплення робитимуть усім охочим.

Про це в інтервʼю «Сніданку з 1+1» розповів головний санлікар Ігор Кузін.

«Зараз відбувається четвертий етап щеплення, коли ми вакцинуємо людей з хронічними неінфекційними захворюваннями. На пʼятому етапі, а це кінець липня і серпень, вакцинація буде доступна для всіх», — пояснив він.

За його словами, на цьому етапі в пункти масової вакцинації прибудуть усі доступні в Україні вакцини, зокрема і Pfizer. Також цим препаратом планують почати щеплювати дітей.