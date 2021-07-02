За перший день роботи ринку землі зареєстрували понад 60 угод. Лише три з них не відбулися б через мораторій

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Міністр аграрної політики Роман Лещенко повідомив, що за перший день роботи ринку землі в Україні зареєстрували 61 угоду купівлі-продажу. Лише три з них стосувалися земель, які раніше підпадали під мораторій.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Інтерфакс.

«За даними Держреєстру майнових прав на нерухомість, на 1 липня на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано право власності на землю с/г призначення в кількості 61 угоди, з них три підпадали під мораторій. Тобто на всю країну у нас відбулися три угоди щодо підмораторних земель с/г призначення», — зазначив він.

Лещенко пояснив, що за перший день відбулося переважно відчуження земельних ділянок, які підпадали під термін «особисте селянське господарство».

Також міністр зазначив, що за прогнозами щороку вартість гектару української землі зростатиме в середньому на 7—10%.

«За нашими оцінками, зростання буде близько 7—10% щороку, оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни... Ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати», — вважає він.