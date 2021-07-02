У США відновили мораторій на смертну кару на федеральному рівні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Damir Spanic / Unsplash
Міністерство юстиції США знову запровадило мораторій на федеральному рівні на смертну кару. Раніше його скасував Дональд Трамп.
Про це пише пресслужба Мін’юсту.
Там зазначили, що мораторій діятиме на період перегляду процедур смертної кари.
«Міністерство юстиції має забезпечити, щоб кожному у федеральній системі кримінального правосуддя не тільки надавалися права, гарантовані Конституцією та законами США, але й щоб з ними поводилися справедливо і гуманно», — підкреслив генпрокурор Меррік Гарланд.
Він повідомив, що за останні два роки Мін’юст вніс низку змін у процедуру смертної кари, тому вона потребує перегляду. І на цей час страти на федеральному рівні будуть заборонені.
- Першу за 17 років смертну кару на федеральному рівні провели 14 липня 2020 року. Даніелю Льюїсу Лі зробили смертельну інʼєкцію. Його засудили за вбивство у 1996 році торговця зброєю Вільяма Мюллера, а також його дружини та доньки. 16 липня у Вашингтоні стратили Еслі Пурка — чоловіка засудили до смертної кари в січні 2004 року за те, що він у 1998 році зґвалтував і вбив 16-річну дівчину.