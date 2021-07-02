У США відновили мораторій на смертну кару на федеральному рівні

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Damir Spanic / Unsplash

Міністерство юстиції США знову запровадило мораторій на федеральному рівні на смертну кару. Раніше його скасував Дональд Трамп.

Про це пише пресслужба Мін’юсту.

Там зазначили, що мораторій діятиме на період перегляду процедур смертної кари.

«Міністерство юстиції має забезпечити, щоб кожному у федеральній системі кримінального правосуддя не тільки надавалися права, гарантовані Конституцією та законами США, але й щоб з ними поводилися справедливо і гуманно», — підкреслив генпрокурор Меррік Гарланд.

Він повідомив, що за останні два роки Мін’юст вніс низку змін у процедуру смертної кари, тому вона потребує перегляду. І на цей час страти на федеральному рівні будуть заборонені.