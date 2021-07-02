В США возобновили мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Министерство юстиции США вновь ввело мораторий на федеральном уровне на смертную казнь. Ранее его отменил Дональд Трамп.
Об этом пишет пресс-служба Минюста.
Там отметили, что мораторий будет действовать на период пересмотра процедур смертной казни.
«Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только предоставлялись права, гарантированные Конституцией и законами США, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно», — подчеркнул генпрокурор Меррик Гарланд.
Он сообщил, что за последние два года Минюст внес ряд изменений в процедуру смертной казни, поэтому она нуждается в пересмотре. И на это время казни на федеральном уровне будут запрещены.
- Первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне провели 14 июля 2020 года. Даниэлю Льюису Ли сделали смертельную инъекцию. Его осудили за убийство в 1996 году торговца оружием Уильяма Мюллера, а также его жены и дочери. 16 июля в Вашингтоне казнили Эсли Пурка — мужчину приговорили к смертной казни в январе 2004 года за то, что в 1998 году он изнасиловал и убил 16-летнюю девушку.