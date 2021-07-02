На фестивалі Atlas Weekend у Києві відкриють центр вакцинації від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Atlas Weekend / Facebook
На фестивалі Atlas Weekend у Києві відкриють центр вакцинації від коронавірусу. Там усі охочі зможуть щепитися китайською вакциною CoronaVac.
Про це пише пресслужба МОЗ.
«Наша мета — щепити якомога більше українців від COVID-19, щоб досягти колективного імунітету. Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусної хвороби, але й популяризувати щеплення серед молоді», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Центр працюватиме з 5 до 11 липня у павільйоні № 9. Отримати вакцину там можна буде з 10 до 16 години. Записатися на щеплення потрібно буде заздалегідь.
- Музичний фестиваль Atlas Weekend у 2021 році відбудеться без західних артистів, будуть лише українські та з СНД.