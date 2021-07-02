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Atlas Weekend / Facebook

На фестивалі Atlas Weekend у Києві відкриють центр вакцинації від коронавірусу. Там усі охочі зможуть щепитися китайською вакциною CoronaVac.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Наша мета — щепити якомога більше українців від COVID-19, щоб досягти колективного імунітету. Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусної хвороби, але й популяризувати щеплення серед молоді», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Центр працюватиме з 5 до 11 липня у павільйоні № 9. Отримати вакцину там можна буде з 10 до 16 години. Записатися на щеплення потрібно буде заздалегідь.