Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про запровадження глобального цифрового податку

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Група зі 130 країн домовилася про глобальний мінімальний податок (GMT) для великих міжнародних корпорацій, що є частиною ширшої угоди про перегляд міжнародних податкових правил. Відтак мінімальний податок для них становитиме щонайменше 15%.

Про це повідомляє Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Так, країни, що представляють понад 90% світового ВВП, приєднались до заяви, яка встановлює нові межі міжнародної податкової реформи. Деталі угоди допрацюють та оприлюднять до жовтня поточного року.

«Рамкова концепція модернізує центральні елементи міжнародної податкової системи, якій уже 100 років і яка не відповідає вимогам глобалізованої та цифровізованої економіки ХХІ століття», — заявили в ОЕСР.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц вважає це «колосальним прогресом у сфері міжнародного оподаткування підприємств» та «найбільшим проривом у сфері чесного оподаткування за останні 10—20 років».

Президент США Джо Байден заявив, що світова економіка завдяки цій угоді стане «чеснішою для робітників і родин середнього класу у США та всьому світі». Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер назвав домовленість найважливішою міжнародною податковою угодою століття.

Угода також включає механізм скасування податків на цифрові послуги, які націлені на найбільші американські технологічні компанії. Замість них офіційні особи погодилися з новим податковим планом, який буде привʼязаний до місць, де транснаціональні корпорації фактично ведуть бізнес, а не до їхніх штаб-квартир.

Як повідомляє CNBC, у разі широкого прийняття, GMT фактично покладе край практиці глобальних корпорацій, які прагнуть розташовувати свої штаб-квартири в юрисдикціях з низькими податками, такі як Ірландія і Британські Віргінські острови, навіть якщо їхні клієнти, операції і керівники перебувають в іншому місці.