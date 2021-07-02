У МОЗ анонсували на липень поставки вакцини від Moderna

Новини

Flickr / naijabang tv

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у липні Україна отримає 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

Про це пише «РБК-Україна».

«Ми домовилися з США — вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоровʼя і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом», — зазначив Ляшко.

За його словами, поставка вакцин відбудеться через ініціативу COVAX. Відповідні документи уже підписали.