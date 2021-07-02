У МОЗ анонсували на липень поставки вакцини від Moderna
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / naijabang tv
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у липні Україна отримає 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna.
Про це пише «РБК-Україна».
«Ми домовилися з США — вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоровʼя і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом», — зазначив Ляшко.
За його словами, поставка вакцин відбудеться через ініціативу COVAX. Відповідні документи уже підписали.
- Наприкінці травня компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна й ефективна для підлітків.