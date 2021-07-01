«Євросолідарність» збирає підписи за відставку міністра Ткаченка через звинувачення в расизмі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Струмковський Володимир / УНІАН
У партії «Європейська солідарність» розпочали збір підписів за відставку міністра культури Олександра Ткаченка через звинувачення в расизмі.
Про це у своєму Facebook написав нардеп Володимир Ар’єв.
«Ми з колегами реєструємо постанову про звільнення міністра-расиста. У цивілізованій країні Ткаченко вже сам мав подати у відставку. Але ні. Тому — проєкт постанови. Для влади ця історія стане тестом на цивілізованість», — зазначив він.
На фото постанови видно, що свої підписи вже залишили близько 10 нардепів, переважно з фракції «Європейська солідарність».
- Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила в расизмі міністра культури Олександра Ткаченка, з яким вони разом працювали в холдингу «1+1 media». Вона розповіла, що шість років тому Ткаченко, який тоді був гендиректором «1+1 media», відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри. Після цього Ашіон звільнилася.
- Ткаченко ж відкинув звинувачення, пояснивши в коментарях до допису, що не проводить кастинги і «бере до уваги професіоналізм, а не колір шкіри, гендер чи орієнтацію».