Експрессекретар Зеленського написала книгу — про «самоідентифікацію українців як нації»

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Соколовська Інна / УНІАН

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу.

Про це повідомляє Суспільне.

«Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації», — повідомила вона виданню.

Мендель також зазначила, що книга має вийти друком у липні. Якою буде назва, наклад та видавництво вона не уточнила, однак наголосила, що не платила за видавництво.