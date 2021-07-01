Експрессекретар Зеленського написала книгу — про «самоідентифікацію українців як нації»
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Соколовська Інна / УНІАН
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу.
Про це повідомляє Суспільне.
«Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації», — повідомила вона виданню.
Мендель також зазначила, що книга має вийти друком у липні. Якою буде назва, наклад та видавництво вона не уточнила, однак наголосила, що не платила за видавництво.
- Мендель стала прессекретарем Зеленського незабаром після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times та Politico. 30 квітня стало відомо, що Мендель йде з посади прессекретаря президента, яку вона займає майже два роки.
- З 15 березня 2021 року Мендель долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою».