У Києві у лікарнях відкривають мініцентри для вакцинації

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У Києві з цього тижня можна буде щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть у режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні. Список центрів з їх адресами оприлюднила Київська міська державна адміністрація.

Вони розташовані у Центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинуватися у них зможе будь-хто, треба просто записатися на щеплення через сервіс helsi.me. Там же можна буде отримати другу дозу (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ), після чого отримати Свідоцтво про вакцинацію.

Центр масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі продовжує працювати.