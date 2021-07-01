Путін підписав закон, який забороняє ототожнювати роль СРСР та Німеччини у Другій світовій війні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент Росії Володимир Путін підписав поправки до російського закону «Про увічнення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». Вони забороняють заперечувати «вирішальну роль радянського народу у перемозі над фашизмом».
Про це пише Deutsche Welle.
Також закон забороняє ототожнювати дії СРСР та Німеччини під час Другої світової війни. Поправки підготував сам Путін.
Відповідні обмеження поширюються на публічні виступи, публічну демонстрацію творів, а також текстів, що розміщуються в ЗМІ та інтернеті. Держдума ухвалила цей документ в останньому читанні 9 червня.
- У червні 2019 року вперше були опубліковані сканкопії Договору про ненапад, він же «пакт Молотова — Ріббентропа», між нацистською Німеччиною і СРСР, який був підписаний 23 серпня 1939 року. Документ містить пункт про захоплення країн Балтії та Польщі.
- У МЗС РФ це назвали вимушеним підписанням, а Путін звинуватив Польщу у розвʼязанні Другої світової війни та підтримці Гітлера. При цьому багато істориків і низка документів говорять про те, що режими СРСР та Німеччини були практично однаковими у питаннях знищення народів і захоплення територій.