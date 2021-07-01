ВООЗ: Натовпи людей на Євро-2020 сприяють зростанню кількості інфікувань на COVID-19 — очікується третя хвиля пандемії

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Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) стурбована тим, що Чемпіонат Європи з футболу сприяє зростанню захворюваності на коронавірус. Нова хвиля пандемії майже неминуча.

Про це пише Reuters.

У ВООЗ поскаржилися на натовпи людей на футбольних стадіонах, а також в пабах і барах, і зокрема на безвідповідальне ставлення до протиепідемічної безпеки.

За даними ВООЗ, на минулому тижні кількість нових випадків захворювання вже зросла на 10% через натовпи у містах, які приймають Євро-2020, і послаблення соціальних обмежень.

«Нам потрібно подивитися, як люди добираються туди [на стадіони], чи їдуть вони у великих переповнених колонах автобусів? І коли вони залишають стадіони, заходять вони у переповнені бари та паби. Саме ці події викликають поширення вірусу», — заявила старший фахівець ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд.