ВООЗ: Натовпи людей на Євро-2020 сприяють зростанню кількості інфікувань на COVID-19 — очікується третя хвиля пандемії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) стурбована тим, що Чемпіонат Європи з футболу сприяє зростанню захворюваності на коронавірус. Нова хвиля пандемії майже неминуча.
Про це пише Reuters.
У ВООЗ поскаржилися на натовпи людей на футбольних стадіонах, а також в пабах і барах, і зокрема на безвідповідальне ставлення до протиепідемічної безпеки.
За даними ВООЗ, на минулому тижні кількість нових випадків захворювання вже зросла на 10% через натовпи у містах, які приймають Євро-2020, і послаблення соціальних обмежень.
«Нам потрібно подивитися, як люди добираються туди [на стадіони], чи їдуть вони у великих переповнених колонах автобусів? І коли вони залишають стадіони, заходять вони у переповнені бари та паби. Саме ці події викликають поширення вірусу», — заявила старший фахівець ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд.
- Зростання захворюваності у Європі супроводжується поширенням більш заразного штаму «Дельта». 30 червня влада Шотландії заявила про майже 2 тисяч інфікованих людей, які напередодні відвідали матч проти збірної Англії.
- У Фінляндії напередодні підтвердили коронавірус у третини футбольних фанатів, які їздили на матчі Євро-2020 в Санкт-Петербург.