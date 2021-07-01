Рада повернула селищу в Донецькій області історичну назву — Нью-Йорк
- Автор:
- Олег Панфілович
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Верховна Рада перейменувала селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області у Нью-Йорк.
За це рішення проголосували 301 нардеп.
Селище розташоване на правому березі річки Кривий Торець за десять кілометрів від Торецька. Його заснували німці у 1892 році і до 1951 року воно мало назву Нью-Йорк. Але потім указом президії Верховної ради УРСР назву змінили на Новгородське.
- У лютому комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав повернення селищу Новгородське, що в Донецькій області, його історичної назви — Нью-Йорк.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький у Переяслав. За це рішення проголосували 267 нардепів.