У США помер колишній міністр оборони Рамсфелд. Його вважають архітектором війни в Іраку
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- Ангеліна Шеремет
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Flickr / Gage Skidmore
У Сполучених Штатах у віці 88 років помер колишній міністр оборони країни Дональд Рамсфелд. Саме його вважають головним архітектором Іракської війни на початку нульових.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми з глибоким сумом поділяємо новину про смерть Дональда Рамсфелда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда. У 88 років він помер в оточені родини у своєму улюбленому Таосі, штат Нью-Мексико», — йдеться в заяві родини, однак не уточнюється, коли саме він помер. USA Today з посиланням на його представника Кіта Урбана повідомляє, що Рамсфелд помер через важке захворювання, у нього була множинна мієлома.
Рамсфелд двічі обіймав посаду міністра оборони США: з 1975 до 1977 року в Адміністрації президента Джеральда Форда і з 2001 до 2006 року в адміністрації Джорджа Буша — молодшого. Reuters пише, що Рамсфелд привніс у роботу Пентагону харизму і пихатість, продемонструвавши «мʼязистий» підхід адміністрації Буша до світових справ.
Він найбільш відомий за військовими операціями в Афганістані та Іраку, які США провели після терактів 11 вересня 2001 року. Тоді терористи захопили чотири пасажирські літаки, два з яких врізалися в північну і південну вежі Всесвітнього торгового центру на Манхеттені в Нью-Йорку.
Військова операція США і союзників зі вторгнення в Ірак почалася у березні 2003 року і тривала до початку травня. Вашингтон звинувачував режим президента Саддама Хусейна у звʼязках з міжнародним тероризмом, зокрема з «Аль-Каїдою», а також у розробці та зберіганні зброї масового знищення (її так і не знайшли). Зрештою режим Хусейна повалили, а самого президента стратили.
Рамсфелд відіграв провідну роль перед війною в Іраку, адже наводив світові аргументи на користь вторгнення у березні 2003 року:. Наприклад, він попереджав про небезпеку іракської зброї масового знищення.
Також Рамсфелд був відомий владним поводженням з деякими офіцерами та членами Конгресу і боротьбою з іншими членами команди Буша. Він також відштовхнув союзників США в Європі.
У 2004 році Буш двічі відмовлявся прийняти пропозицію Рамсфелда піти у відставку після того, як зʼявилися фотографії, на яких американський персонал жорстоко поводився з увʼязненими в тюрмі Абу-Грейб за межами Багдаду. Також Рамсфелд особисто санкціонував суворі методи допиту затриманих. Ставлення США до увʼязнених в іракській спеціальній вʼязниці викликало міжнародний осуд, а правозахисники заявили, що увʼязнених катували.
- 3 січня 2020 року американські сили атакували військову базу поблизу міжнародного аеропорту Багдаду, внаслідок чого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Тодішній президент Дональд Трамп згодом назвав Сулеймані терористом. Іран пообіцяв масштабну відповідь. 8 січня і 12 березня 2020 року три американські бази в Іраку були атаковані — загинули три людини, 10 отримали поранення.