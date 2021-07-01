Гендиректором аеропорту «Бориспіль» обрали Дубревського — директора аеропорту «Запоріжжя»

Новини

УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Наглядова рада Міжнародного аеропорту «Бориспіль» (Київ) за результатами конкурсу на посаду генерального директора визначила переможцем Олексія Дубревського, який останні два роки був директором аеропорту «Запоріжжя».

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Дубревський замінить на посаді Павла Рябікіна, який в минулому році очолив Державну митну службу.

Пріоритетними завданнями для Дубревського стануть вивід аеропорту до «доковідних» показників, розширення карти польотів, вихід на український ринок нових авіаперевізників, поліпшення сервісу таксі при аеропорті, розвиток безбарʼєрності для маломобільних груп населення, а також створення умов для системного підвищення кваліфікації працівників.

У міністерстві зазначають, що Дубревський має 15-річний досвід роботи в сфері управління авіаінфраструктурою. Зокрема, в різні періоди він працював в Lufthansa AG, Міжнародному аеропорту «Донецьк», аеропорту «Рас-ель-Хайма» (ОАЕ) і аеропорту «Запоріжжя».