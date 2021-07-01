Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури у расизмі. Ткаченко відповів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Facebook/Karolina Ashion
Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила у расизмі міністра культури Олександра Ткаченка, з яким вони разом працювали в холдингу «1+1 media».
Про це ведуча написала у Facebook.
Вона розповіла, що шість років тому Ткаченко, який тоді був гендиректором «1+1 media» відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри. Після цього Ашіон звільнилася.
Зараз ведуча працює на телеканалі «Прямий», але спершу була на «2+2».
«Одного разу, дізнавшись про кастинг ведучих для ранкового шоу, я запитала у тоді ще генпродюсера «1+1 media» Олександра Ткаченка: «Чи не могла би я взяти в ньому участь?» Відповідь була карколомною: «Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб... Я не готовий ризикувати рейтингами», — зазначила Ашіон, припускаючи, що справа у кольорі її шкіри.
Ведуча вирішила написати про це у соцмережах, бо напередодні зустріла Ткаченка на джазовому фестивалі у Львові та пригадала йому цю розмову.
«І знову отримала у відповідь «нетлєнку». «Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?», — наводить слова колишнього гендиректора Ашіон.
Ткаченко у свою чергу відкинув звинувачення, пояснивши у коментарях до допису, що не проводить кастинги та «бере до уваги професіоналізм, а не колір шкіри, гендер чи орієнтацію».
«Ви згадуєте період, коли хотіли перейти з «2+2» на «1+1». Внесу невеличку ясність. Це не була моя пряма робота проводити кастинги ведучих на роботу. Ми були колегами впродовж років: Прикро, що через ваше не отримання позиції на іншому каналі того самого холдингу – у вас склалося таке образливе враження. У моїх командах менеджерів і менеджерок у будь-якій компанії чи організації – завжди був і є баланс. Я – за різноманітність, інклюзивність і бачення у різниці цінності, яку варто примножувати», – зазначив міністр.
- Кароліна Ашіон стала однією з телеведучих каналу «Прямий» ще на початку його запуску у 2017 році.
- У 1990-х Олександр Ткаченко був заступником генерального продюсера каналу «1+1», де створив «Телевізійну службу новин», відому зараз як «ТСН». З серпня 2008 року він очолив групу «1+1 media».
- До парламенту девʼятого скликання Олександр Ткаченко потрапив у 2019 році за списком партії «Слуга народу». Після обрання народним депутатом склав повноваження керівника холдингу «1+1».
- 4 червня 2020 року Ткаченка призначили на посаду міністра культури та інформаційної політики України.