Україна та Ірландія домовляються про взаємне визнання COVID-паспортів

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Україна та Ірландія домовляються про взаємне визнання цифрових сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ.

Цю тему порушили під час розмови очільники зовнішньополітичних відомств обох країн — Дмитро Кулеба і Саймон Ковен.

«Україна завершує процес запуску цифрового COVID-сертифікату, який буде синхронізований з аналогом ЄС. Взаємне визнання таких сертифікатів між нашими державами спростить поїздки громадян і пожвавить контакти бізнесу», — зазначив Кулеба.

Він також повідомив, що це питання стане найпершим для нового посла Ірландії в Україні, який прибуде за кілька тижнів.