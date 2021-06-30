У МОЗ пояснили, як і де записатися на отримання другої дози вакцини

Новини

Sean Gallup / Staff

У Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що всі, хто отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, обов’язково отримають і другу. Там пояснили, де і як це зробити.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

У відомстві підкреслили, що всі, хто отримав першу дозу, вносяться до єдиної бази. Для отримання другої дози таких людей запросять телефоном.

Ті, хто вакцинувалися у пунктах щеплення, отримають другу дозу там же. Якщо ж вакцинувалися у центрі масової вакцинації — там же будуть колоти і другу дозу.

У МОЗ окремо розповіли, що робити, якщо на другу дозу не записали. Для цього варто звернутися до пункту вакцинації або сімейного лікаря.