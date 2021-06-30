Al Arabiya: Власник контейнеровоза Ever Given погодився відшкодувати Суецькому каналу $540 мільйонів

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Власник контейнеровоза Ever Given, який у березні повністю перекрив рух у Суецькому каналі, відшкодує $540 мільйонів.

Про це пише Al Arabiya.

За інформацією видання, сторони «підписали принципову угоду», яка включає, зокрема, відмова сторін від будь-яких скарг. Також угода включає переоснащення каналу, зокрема, придбання нової буксирувальної техніки. Власником контейнеровоза є японська компанія Shui Kesen.

Наприкінці травня повідомлялося, що влада Єгипту перерахує суму компенсації за блокування Суецького каналу, яку вимагає від власника контейнеровоза Ever Given.