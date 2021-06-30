Кіркоров оскаржив заборону на вʼїзд до Литви

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fkirkorov / Instagram

Російський співак Філіп Кіркоров подав апеляційну скаргу на рішення Вільнюського окружного адміністративного суду, який залишив чинною заборону на в’їзд до Литви терміном на п’ять років.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

«Ні я, ні Філіп Кіркоров не маємо наміру зупинятися і продовжимо відстоювати своє право нести людям мистецтво і культуру незалежно від місця народження, проживання чи поглядів. Ми подали до Вільнюського суду апеляційну скаргу на винесене рішення про заборону артисту Кіркорову виступати в країні», — заявив юрист співака Олександр Добровінський.

Кіркорова внесли до чорного списку в Литві 19 січня за клопотанням МЗС республіки через неприйнятну для Вільнюса позицію співака щодо анексії Криму Росією.

Вільнюський суд 14 червня дійшов висновку, що у скарзі Кіркорова немає аргументів, які доводять незаконність цього рішення, а наполягання адвокатів на непропорційності і дискримінаційному характері застосованих до нього заходів є необґрунтованими.