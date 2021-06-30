Прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо двох соратників Медведчука. Їх підозрюють у держзраді

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Прокуратура Криму скерувала до суду обвинувальні акти щодо представників «Українського вибору», яких підозрюють у державній зраді.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

За версією слідства, ці особи активно сприяли окупації Кримського півострова. Йдеться про Олександра Синявського (керівник однієї з філій «Українського вибору» у Севастополі) та Івана Комелова (спочатку керівник філії, пізніше — очільник Севастопольської організації «Українського вибору»).

Вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» на території Криму у 2014 році, зокрема, у якості спостерігачів на «дільницях». Також забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення «референдуму» у Севастополі.

Разом з тим підозрювані входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.