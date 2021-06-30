Прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо двох соратників Медведчука. Їх підозрюють у держзраді
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Прокуратура Криму скерувала до суду обвинувальні акти щодо представників «Українського вибору», яких підозрюють у державній зраді.
Про це йдеться у повідомленні прокуратури.
За версією слідства, ці особи активно сприяли окупації Кримського півострова. Йдеться про Олександра Синявського (керівник однієї з філій «Українського вибору» у Севастополі) та Івана Комелова (спочатку керівник філії, пізніше — очільник Севастопольської організації «Українського вибору»).
Вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» на території Криму у 2014 році, зокрема, у якості спостерігачів на «дільницях». Також забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення «референдуму» у Севастополі.
Разом з тим підозрювані входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.
- 25 березня СБУ провела обшуки у Дніпрі та Києві в рамках розслідування дій представників «Українського вибору» та їхньої можливої участі в анексії Криму Росією. В СБУ стверджують, що організація досі керує прихильниками у Криму.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.