Кулеба відповів на заяви Путіна про «зовнішнє управління» та «один народ»

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Брессонова Ані / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що українці та росіяни «один народ», а сама Україна перебуває під «зовнішнім управлінням».

Про це він написав у своєму Twitter.

«Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію», — зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що Росія досі мріє, аби питання України вирішувалися у Москві, а тому Путін продовжує говорити про «зовнішнє управління».

Окремо Кулеба пояснив Путіну, чому росіяни не можуть вважатися корінним народом в Україні.

«Корінні народи України — це кримські татари, кримчаки, караїми. Росіяни — національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій», — заявив міністр.