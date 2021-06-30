Голова виборчої комісії Києва постане перед судом за фальсифікацію виборів

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Голову однієї з дільничних виборчих комісій Києва судитимуть за підробку виборчої документації, що могло вплинути на результати місцевих виборів, які проходили 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, голова комісії в Дарницькому районі підробила і подала до територіальної виборчої комісії уточнений протокол підрахунку голосів, до якого внесла на 40 голосів більше на користь однієї з політпартій.

Факт підробки встановили, коли територіальна комісія приймала уточнений протокол.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти голови. Їй загрожує від 7 до 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади строком на 5 років.