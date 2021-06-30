Генпрокурор Венедіктова передала «департамент війни» під керівництво Якубовського — у нього може бути конфлікт інтересів через Медведчука

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Офіс генерального прокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, у Гюндуза Мамедова і передала Максиму Якубовському, у якого може бути конфлікт інтересів.

На сайті Офісу генпрокурора є відповідний наказ від 29 червня 2021 року.

Мамедов буде й надалі працювати в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству і співпрацювати із Тренінговим центром прокурорів України.

Відтепер Якубовский керуватиме Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту. Цей департамент займається розслідуванням злочинів, що посягають на основи національної безпеки України, міжнародний правопорядок, недоторканність державних кордонів, а злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цей же департамент розслідує справу стосовно організації «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук.

Що за справа?

26 березня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір» Медведчука — ідеться про Олександра Синявського, Івана Комелова й Олександра Слюсаренка. Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного «референдуму» у Криму, також їм інкримінують державну зраду й посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

А в чому конфлікт інтересів у Якубовського?

У лютому 2021 року Якубовський дав інтервʼю виданню «Цензор.Нет», у якому підтвердив, що із 2012 до 2014 року (коли звільнився із прокуратури) працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі» Медведчука.

«Я ніколи не був членом «Українського вибору». Вони свого часу писали концепцію нового законопроєкту про боротьбу з корупцією і мене туди запросили допомогти. Мені це було цікаво, але то пересічна юридична робота», — запевняв Якубовський.