Обвалення будинку в Маямі: під завалами знайшли ще два тіла. Кількість жертв зросла до 12

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У США кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в містечку Серфсайд біля Маямі (штат Флорида) зросла до 12, зниклими безвісти вважаються 149 осіб.

Про це повідомляє ABC News.

Пошуково-рятувальні роботи серед завалів тривають цілодобово.

«Ніхто не втрачає надії. Ми прагнемо витягнути всіх з цієї купи уламків», — заявив мер Серфсайда Чарльз Беркетт.

Представники влади висловили надію, що деякі зі зниклих безвісти людей вижили в повітряних кишенях, які могли утворитися в уламках. Рятувальники досі шукають їх за допомогою собак, сонара, дронів та інфрачервоного сканування.

24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.