Служба підтримки Apple додала українську мову

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Служба підтримки Apple офіційно додала українську мову. Тепер українські користувачі зможуть отримувати консультацію з технічних питань рідною мовою.

До цього в Україні Apple Support обслуговував за замовчуванням російською, а власників американських облікових записів — англійською.

Як пише ITC, близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної підтримки повідомлення-попередження про запис дзвінка почало програватися українською. Уже 28 червня Apple запустила повноцінне замовлення дзвінка для України, але україномовний чат поки не доступний.

Видання зазначає, що запуск української служби підтримки — це ще одне свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.