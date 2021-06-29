Служба підтримки Apple додала українську мову
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Служба підтримки Apple офіційно додала українську мову. Тепер українські користувачі зможуть отримувати консультацію з технічних питань рідною мовою.
До цього в Україні Apple Support обслуговував за замовчуванням російською, а власників американських облікових записів — англійською.
Як пише ITC, близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної підтримки повідомлення-попередження про запис дзвінка почало програватися українською. Уже 28 червня Apple запустила повноцінне замовлення дзвінка для України, але україномовний чат поки не доступний.
Видання зазначає, що запуск української служби підтримки — це ще одне свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.
- У вересні 2020 року Apple відкрила вакансію україномовного фахівця для голосового помічника Siri.
- У червні цього року керівник Держмитслужби Павло Рябікін розповів, що зустрічався з представниками Apple. За його словами, компанія планує відкрити пряме представництво в Києві вже цього року, але є багато митних питань.