Мінцифри оголосило набір тестувальників COVID-сертифікатів у «Дії»
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок тестування COVID-сертифікатів у додатку «Дія» з 1 липня.
Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.
Міністерство відкрило реєстрацію на бета-тест сертифікатів. «Якщо ви вакцинувалися двома дозами вакцини від COVID-19 на території України, реєструйтеся за посиланням: https://team.diia.gov.ua», — написав Федоров.
За його словами, 1 липня стартує бета-тестування, після чого протягом 48 годин кожен тестувальник отримає посилання з доступом.
«Ковідний сертифікат - це документ в Дії, який підтверджує ваш статус про вакцинацію. Працюватиме, як і будь-який інший документ в Дії, — відображатиме дані з реєстру. А дійсність можна перевірити через QR-код», — пояснив міністр.
Федоров зауважив, що Україна — одна з перших країн, яка почала комунікацію з Євросоюзом щодо впровадження ковідних сертифікатів. «Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ», — підкреслив міністр.
- Європейська рада 14 червня зняла коронавірусні обмеження на подорожі для іноземців, які мають COVID-сертифікати. Вони зможуть не проходити додаткове тестування на коронавірус і самоізоляцію.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило про готовність вже зараз видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.