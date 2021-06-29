Мінцифри оголосило набір тестувальників COVID-сертифікатів у «Дії»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок тестування COVID-сертифікатів у додатку «Дія» з 1 липня.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

Міністерство відкрило реєстрацію на бета-тест сертифікатів. «Якщо ви вакцинувалися двома дозами вакцини від COVID-19 на території України, реєструйтеся за посиланням: https://team.diia.gov.ua», — написав Федоров.

За його словами, 1 липня стартує бета-тестування, після чого протягом 48 годин кожен тестувальник отримає посилання з доступом.

«Ковідний сертифікат - це документ в Дії, який підтверджує ваш статус про вакцинацію. Працюватиме, як і будь-який інший документ в Дії, — відображатиме дані з реєстру. А дійсність можна перевірити через QR-код», — пояснив міністр.

Федоров зауважив, що Україна — одна з перших країн, яка почала комунікацію з Євросоюзом щодо впровадження ковідних сертифікатів. «Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ», — підкреслив міністр.