Рахункова палата: У Дніпрі виявили понад 160 забруднювачів, стан річки катастрофічний

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Рахункова палата повідомила, що у поверхневих водах річки Дніпро виявили 161 забруднювач, зокрема, гербіцид атразин, метали кадмій і нікель. Це загрожує здоров’ю населення України та може спричинити екологічну катастрофу.

Про це своєю чергою свідчать результати аудиту ефективності державної програми водного господарства та екологічного оздоровлення річки на період до 2021 року.

Показники якості води в річці погіршуються. Останні проведені дослідження виявили значні перевищення вмісту синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовуються у парфумерії, – синтетичного мускусу, важких металів: цинку та міді, а також ртуті.

Крім того, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби. Ситуація також погіршується обмілінням річки, яке своєю чергою відбувається через відсутність днопоглиблювальних робіт. Таким чином, заявляє Рахункова палата, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний.

Загалом протягом 2013—2020 років для екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро коштом усіх джерел фінансування:

побудували та реконструювали каналізації протяжністю 16,2% від планових обсягів;

збудували гідротехнічні споруди, які захищають від ерозії, та вжили протиерозійні заходи на площі 0,1% від планових обсягів;

створили системи більш чистого виробництва тільки на 3 зі 162 підприємств (це 1,9%).

На екологічне оздоровлення Дніпра та поліпшення якості питної води спрямували лише 4,2 млн грн. За ці кошти провели моніторинг стану навколишнього природного середовища у басейні річки. Водночас за 2017—2020 роки використання Дніпра принесло понад 100 млрд грн в держбюджет.

Якщо екологічна ситуація у річці не поліпшиться, вода і надалі забруднюватиметься. Її доведеться повністю очищати, а це значні навантаження на державний бюджет.