Китай запустив другу за потужністю у світі гідроелектростанцію

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Китай оголосив про введення в експлуатацію гідроелектростанції «Байхетань» — це друга ГЕС за потужністю в світі.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Поки що запущені перші два енергоблоки. Всі 16 енергоблоків потужністю по 1 млн кіловат кожен планують запустити в 2022 році. Загальна потужність «Байхетань» становить 16 млн кВт, а щорічно ГЕС вироблятиме до 62 млрд кВт/год.

Запуск ГЕС дозволить скоротити щорічні емісії вуглекислого газу в Китаї на 51,6 млн тонн. Станція дасть можливість відправляти енергію в Шанхай та інші міста на сході Китаю.