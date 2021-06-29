Кабмін до серпня залишив ціни на електроенергію без змін

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Pixabay / Alberto Sanchez

Кабінет міністрів продовжив модель покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії для населення до 1 серпня. Таким чином, ціна на електрику поки не зміниться.

Відповідну постанову оприлюднили на сайті уряду.

Ціна на електроенергію для населення залишиться на рівні 1,68 грн/кВт∙год. Водночас у Міненерго продовжують працювати над новою моделлю.

Міністр енергетики Герман Галущенко обіцяв презентувати нову модель ціноутворення, але поки що попросив уряд продовжити до 1 серпня чинну. За його словами, для побутових споживачів, які за місяць використовують менше ніж 100 кВт∙год (а це 16 мільйонів домогосподарств), ціна буде меншою за нинішню.