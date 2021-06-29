Кабмін до серпня залишив ціни на електроенергію без змін
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay / Alberto Sanchez
Кабінет міністрів продовжив модель покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії для населення до 1 серпня. Таким чином, ціна на електрику поки не зміниться.
Відповідну постанову оприлюднили на сайті уряду.
Ціна на електроенергію для населення залишиться на рівні 1,68 грн/кВт∙год. Водночас у Міненерго продовжують працювати над новою моделлю.
Міністр енергетики Герман Галущенко обіцяв презентувати нову модель ціноутворення, але поки що попросив уряд продовжити до 1 серпня чинну. За його словами, для побутових споживачів, які за місяць використовують менше ніж 100 кВт∙год (а це 16 мільйонів домогосподарств), ціна буде меншою за нинішню.
- У грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити тарифи на електроенергію для населення. Відповідно до постанови, ціна електроенергії була підвищена до 1,68 грн/кВт∙год. Раніше населення платило по 90 копійок за кВт∙год за перші 100 кВт∙год на місяць, а потім переходило на тариф 1,68 гривні.
- Українцям, в яких встановлено електроопалення, через підвищення тарифу на електроенергію пообіцяли надати компенсацію.