Нардепи Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради — вони звинуватили один одного в «хайпі» та корупції

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УНІАН

Нардепи від «Слуги народу» Микола Тищенко й Олександр Куницький побилися в їдальні Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомив нардеп Олександр Дубінський.

Нардеп заявив, що причиною конфлікту нібито стали «компрометувальні матеріали», які Куницький поширює про Тищенка. Зокрема — про можливу причетність заступника голови фракції «Слуги народу» до схеми поборів з моряків. В Україні моряки повинні кожні 5 років проходити спеціальні іспити й оновлювати дозвільні документи, щоб підтвердити право працювати на морських суднах.

Цю процедуру деякі називають хабарницькою, адже в деяких випадках морякам доводиться віддавати великі суми посадовцям з екзаменаційних комісій, тестових центрів і навіть Мінінфраструктури. За даними ЗМІ, Тищенко фігурує серед бенефіціарів цієї схеми.

У коментарі виданню Vesti.ua Тищенко заявив, що ніякої бійки не було. А поведінку Куницького в їдальні Ради нардеп назвав «хайпом».

«Замість того щоб поводитися в їдальні культурно, він спробував хайпанути, знімав мене на телефон, ставив якісь дурні запитання. Я акуратно відвів телефон і попросив його не турбувати», — зазначив Тищенко.

За його словами, Куницький «забув, що у Верховній Раді треба займатися законотворчістю, а не блогерством». Попри конфлікт, Тищенко запевнив, що Куницький «у будь-якому випадку мій колега і член нашої команди». Після штовханини в їдальні Ради нардепи продовжили словесну перепалку вже на вулиці.