Рада запустила судову реформу. Нардепи підтримали ключову правку, яку вимагав Захід
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3711-д, який запускає судову реформу в Україні. Цей документ стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
За відповідний документ проголосували 293 нардепи.
217 голосів дала фракція «Слуга народу», 22 — «Європейська солідарність», 13 — група «За майбутнє», 15 — фракція «Голос», 19 — група «Довіра». Також законопроєкт підтримали 7 позафракційних нардепів.
Документ передбачає, що має бути створена комісія для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це фактично кадрова агенція для судів. Вона проводить конкурси з добору нових суддів і переатестовує чинних.
Нардепи під час голосування підтримали ключову поправку, яку вимагали ЄС і НАТО. Вона передбачає, що міжнародні експерти матимуть вирішальний голос під час обрання кандидатів у члени ВККС. Комісія із шести людей має обрати 32 кандидатів, яких подадуть на розгляд Вищої ради правосуддя. Члени ВРП мають обрати з них 16, які сформують новий склад ВККС.
- Верховна Рада 2 лютого 2021 року ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що проводити конкурси в місцеві суди замість розформованої нині Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) буде Вища рада правосуддя (ВРП). До того ж ВРП отримає повноваження завершити конкурси, оголошені Вищою кваліфікаційною комісією суддів 5 серпня 2019 року на посаду судді місцевого суду.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про «судову реформу» Зеленського. Документ скорочує кількість суддів Верховного суду з 200 до 100 осіб. Також Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість її членів з 16 до 12.
- На початку листопада 2019 року Зеленський підписав закон про судову реформу, а вже в березні Конституційний суд визнав незаконними низку положень судової реформи, ініційованої президентом.