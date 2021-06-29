Рада запустила судову реформу. Нардепи підтримали ключову правку, яку вимагав Захід

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3711-д, який запускає судову реформу в Україні. Цей документ стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За відповідний документ проголосували 293 нардепи.

217 голосів дала фракція «Слуга народу», 22 — «Європейська солідарність», 13 — група «За майбутнє», 15 — фракція «Голос», 19 — група «Довіра». Також законопроєкт підтримали 7 позафракційних нардепів.

Документ передбачає, що має бути створена комісія для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це фактично кадрова агенція для судів. Вона проводить конкурси з добору нових суддів і переатестовує чинних.

Нардепи під час голосування підтримали ключову поправку, яку вимагали ЄС і НАТО. Вона передбачає, що міжнародні експерти матимуть вирішальний голос під час обрання кандидатів у члени ВККС. Комісія із шести людей має обрати 32 кандидатів, яких подадуть на розгляд Вищої ради правосуддя. Члени ВРП мають обрати з них 16, які сформують новий склад ВККС.