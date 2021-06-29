Facebook стала наймолодшою компанією, ринкова вартість якої перевищила трильйон доларів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Американська компанія Facebook, що володіє однойменною соцмережею, стала наймолодшою компанією, ринкова вартість якої перевищила трильйон доларів.
Про це повідомляє Business Insider.
Такий стрибок капіталізації стався на тлі рішення суду закрити справу про порушення Facebook антимонопольного законодавства. Суд відхилив одразу два позови: від Федеральної торгової комісії та від коаліції штатів. Після цього ціна акції Facebook досягла $355,64.
Крім того, завдяки збільшеній популярності програм для звʼязку з друзями та колегами під час пандемії COVID-19 цього року акції компанії виросли на 30%. Це призвело до стійкого збільшення користувачів компанії та високого попиту на цифрову рекламу.
Поріг в трильйон доларів з американських компаній також подолали Amazon, Alphabet (Google), Microsoft і Apple.
Утім, найбільшою за капіталізацією компанією світу залишається американська корпорація Apple, чия вартість перевищує $2,2 трильйона.
- У липні 2019 року парламент Франції запровадив податок для великих технологічних компаній, серед яких — Google і Facebook. Податком у 3% обкладатимуть ІТ-компанії з доходом понад €750 мільйонів, з яких щонайменше €25 мільйонів заробляються у Франції. Податок починає діяти з цього року, очікується, що він принесе до державної скарбниці близько €400 мільйонів.
- 28 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який також називають «податком на Google». Закон визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) компаній-нерезидентів, таких як Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, що надають електронні послуги українцям.