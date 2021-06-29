Отримали надто дорогі подарунки та діяли у власних інтересах. НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо чотирьох нардепів

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Кабінет міністрів України / УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції за два тижні склало і направило до суду 99 адміністративних протоколів, зокрема щодо чотирьох нардепів.

Ідеться про Артема Нагаєвського та Максима Гузенка від «Слуги народу», Іллю Киву від ОПзЖ та Іванну Климпуш-Цинцадзе від «Європейської солідарності», повідомляє НАЗК.

Зокрема, щодо Киви і Нагаєвського протоколи складено через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

Так, Нагаєвський двічі звернувся до Міністерства внутрішніх справ із депутатським зверненням з питання, яке стосувалося його особистих інтересів. Кива теж вчинив подібне, звернувшись до Державного бюро розслідувань.

Щодо Гузенка і Климпуш-Цинцадзе протоколи складено через отримання надто коштовних подарунків.

Гузенко у 2020 році одержав у подарунок цілий комплекс послуг: проживання, авіапереліт, харчування, послуги з конференції, екскурсійне обслуговування, транспортне обслуговування, страхування.

Климпуш-Цинцадзе під час перебування на посаді віцепрем’єр-міністра з питань питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, отримала у подарунок авіапереліт.

В Україні визначені чіткі правила й обмеження щодо отримання подарунків посадовцями. Стаття 23 закону України «Про запобігання корупції» забороняє приймати подарунок, вартість якого перевищує один прожитковий мінімум — наразі це 2 270 гривень.