МОЗ пояснив, чому не в усіх регіонах відкрили центри масової вакцинації

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

У деяких областях і містах досі немає центрів вакцинації від коронавірусу, адже цим питанням займаються мери та місцеві департаменти охорони здоровʼя. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтервʼю виданню «Ліга».

«Рішення про їхнє відкриття — відповідальність місцевих мерів і керівників управлінь чи департаментів охорони здоров’я. Ми закликаємо їх ухвалювати такі рішення. Деякі регіони ще спостерігають, як це працює, деякі вже отримали від нас повний пакет документів, формують бригади лікарів, шукають майданчики», — зазначив Кузін.

Щоб їх мотивувати та спростити роботу, МОЗ надає чітку інструкцію. Водночас у відомстві наголошують, що примусових чи адміністративних заходів впливу на місця немає.

Зазначимо, що в Україні вже відкрили 130 пунктів масової вакцинації — ось список. Щеплення там роблять безкоштовно, китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ. Наразі пункту вакцинації немає у Миколаївській області.