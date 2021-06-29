«Укрпошта» продовжила контракт із гендиректором Смілянським ще на 2 роки. Це буде його останній термін

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Соколовська Інна / УНІАН

Наглядова рада «Укрпошти» продовжила контракт із чинним її главою Ігорем Смілянським ще на 2 роки — до 2023-го. Це буде його останній термін на посаді. Про це сам Смілянський повідомив у Facebook.

«Я хочу вам сьогодні повідомити, що після одностайної підтримки моєї кандидатури Наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року. У мене і команди багато планів (про них напишу 1 липня) і лише 2 роки, щоб все встигнути, адже це мій останній термін на цій посаді. Так, останній», — заявив Смілянський.

Він уточнив, що Наглядова рада не проводила конкурс, оскільки це продовження чинного контракту.

Нагадаємо, що Смілянський прийшов на посаду у 2016 році, а 17 серпня 2018 року з ним підписали новий трирічний контракт на цю посаду, який закінчується 30 червня 2021 року. До державного сектору Смілянський був директором з інтеграції активів у «Промсвязьбанк» та працював у Нью-Йорку в аудиторській компанії KPMG.