Іспанія обіграла Хорватію і вийшла в 1/4 фіналу Євро
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши Хорватію з рахунком 5:3.
Перший мʼяч залетів у ворота іспанців — це був автогол, який вже назвали найдовшим (майже 45 метрів) в історії Євро. Воротар Іспанії Унаї Сімон не прийняв пас від свого захисника і пустив мʼяч у власні ворота.
До кінця першого тайму іспанцям вдалося зрівняти рахунок. Забив Пабло Сарабія.
Другий тайм був дуже насиченим. Спочатку у ворота хорватів головою забив Сесар Аспілікуета. Після цього третій гол для Іспанії забив Ферран Торрес. Під кінець матчу Хорватія відіграла гол і зрівняла рахунок на 90 + 3-й хвилині, перевівши гру в овертайм.
В екстра-таймах Альваро Мората і Мікель Оярсабаль вивели Іспанію вперед.
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