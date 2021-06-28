Зеленський підписав закон про введення «податку на Google»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який також називають «податком на Google».

Про це повідомляється на сайті президента.

Закон визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) компаній-нерезидентів, таких як Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, які надають електронні послуги українцям.

Іноземні компанії будуть зобовʼязані зареєструватися платниками ПДВ за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти будуть заповнювати спрощену звітність в електронній формі українською або англійською мовою.

Від оподаткування ПДВ звільнені електронні послуги доступу до освітніх (навчальних) ресурсів.

Крім цього, з 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або поширення реклами за кордоном.