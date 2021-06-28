США в прикордонному регіоні Іраку і Сирії нанесли удари по іранських цілях

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Ethan Miller / Staff

США в прикордонному регіоні Іраку і Сирії нанесли авіаудари по обʼєктах збройних угруповань, які підтримує Іран. Йдеться про «Катаїб Хезболла» і «Катаїб Саїд аш-Шухада».

Про це повідомляє Міноборони США.

Авіація США атакувала сховища і склади зі зброєю. Знищені один обʼєкт в Іраку і два в Сирії. Дані про втрати противника американські військові не повідомляють. Як передає Reuters, одне з угруповань повідомило про загибель чотирьох своїх бійців і готується помститися.

Пентагон зазначає, що удари були завдані за наказом президента США Джо Байдена у відповідь на атаки по американських цілях в Іраку, де перебувають близько 2 500 солдатів США.

Ірак засудив дії США. Представник іракського премʼєр-міністра Яхья Расул назвав удари кричущим порушенням суверенітету Іраку.

Представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що США «підривають безпеку» на Близькому Сході і повинні «утримуватися від емоційних кроків».

Сирійські державні ЗМІ писали, що американці «вбили дитину» поблизу міста Абу-Камаль.

Як зазначає Reuters, США зараз ведуть переговори про можливе повернення до ядерної угоди з Іраном, але водночас дають зрозуміти Тегерану, що атаки на американських військових неприйнятні.