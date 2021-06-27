У Мінагрополітики пояснили, чи поширюватиметься ринок землі на окуповані території

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Sébastien Dévigne / Unsplash

У Міністерстві агрополітики повідомили, що ринок землі в Україні не працюватиме на окупованих територіях.

Про це заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький розповів у коментарі телеканалу «Дом».

«Лінія зіткнення і тимчасово окупована територія — там мораторій. Ці землі не можна буде продавати і купувати до повного звільнення. А приватні землі на території, яку контролює Україна, — можна продавати», — зазначив він, додавши, що для прифронтових зон жодних обмежень немає і власник ділянки землі зможе її продати.

Також чиновник повідомив, що росіянам та бойовикам буде заборонено купувати українську землю.

«Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців - ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ і Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю», — пояснив Висоцький.