У Вірменії партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Valery Sharifulin / Contributor
За результатами позачергових парламентських виборів у Вірменії перемогла очолювана Ніколом Пашиняном партія «Громадянський договір», яка набрала 53,91% голосів. Партія отримала 71 мандат.
Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».
Друге місце посів блок «Аястан» на чолі з експрезидентом країни Робертом Кочаряном — 21,09%, третє — блок «Честь маю» — 5,22%. Він не подолав поріг у 7%, але потрапляє до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.
Також Центральна виборча комісія затвердила кількість мандатів, які матимуть політичні сили, що пройшли до парламенту.
Як повідомив глава ЦВК Тигран Мукучян, у партії «Громадянський договір» Нікола Пашиняна буде 71 мандат, що становить конституційну більшість, у блоку «Айастан» — 29, у «Честь маю» — сім мандатів.
Центрвиборчком також відхилив заяви трьох політичних сил про визнання недійсними підсумків парламентських виборів 20 червня.
- Премʼєр-міністр Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів, але продовжить виконувати обовʼязки до позачергових виборів парламенту. Це рішення мало послабити політичну напруженість в країні.
- Політична криза почалася в країні після програшу у війні за Нагірний Карабах, а посилив її скандал між першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Тираном Хачатряном і Пашиняном — вони посперечалися через російські ракетні комплекси «Іскандер», які нібито «вкрай незадовільно» проявили себе у війні за Нагірний Карабах. Згодом Хачатряна звільнили.
- 11 травня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів.