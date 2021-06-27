У Вірменії партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті

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Valery Sharifulin / Contributor

За результатами позачергових парламентських виборів у Вірменії перемогла очолювана Ніколом Пашиняном партія «Громадянський договір», яка набрала 53,91% голосів. Партія отримала 71 мандат.

Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Друге місце посів блок «Аястан» на чолі з експрезидентом країни Робертом Кочаряном — 21,09%, третє — блок «Честь маю» — 5,22%. Він не подолав поріг у 7%, але потрапляє до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.

Також Центральна виборча комісія затвердила кількість мандатів, які матимуть політичні сили, що пройшли до парламенту.

Як повідомив глава ЦВК Тигран Мукучян, у партії «Громадянський договір» Нікола Пашиняна буде 71 мандат, що становить конституційну більшість, у блоку «Айастан» — 29, у «Честь маю» — сім мандатів.

Центрвиборчком також відхилив заяви трьох політичних сил про визнання недійсними підсумків парламентських виборів 20 червня.