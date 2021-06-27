У Відні Молодіжний симфонічний оркестр України переміг на міжнародному фестивалі
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Відні Молодіжний симфонічний оркестр України здобув перемогу на World Orchestra Festival. Засновниця оркестру Оксана Линів отримала відзнаку «Видатна диригентка».
Про це йдеться на сторінці оркестру у Facebook.
Переможців відзначили за виконання двох українських творів — симфонічної поеми «Воззʼєднання» Бориса Лятошинського та симфонії №2 Євгена Станковича.
На золото фестивалю претендували більш ніж 140 оркестрів з 33 країн світу.
«Для нас це найкращий стимул розвиватися далі та оптимістично будувати супертворчі плани на майбутнє», — написала Линів.
Молодіжний симфонічний оркестр України у 2016 році створила видатна українська дирегентка Оксана Линів.
Склад YsOU сформували після ретельного відбору спеціальним журі — українськими та німецькими музичними експертами. До оркестру ввійшли музиканти віком від 12 до 22 років із різних областей України.
- Оксана Линів народилася в Бродах на Львівщині в сімʼї музикантів. Її викладачі у Львівській музичній академії радили їй відмовитись від «нежіночої» професії диригента і замість цього рекомендували грати на флейті. Втім, вона не дослухалася до їхніх порад. З 2008 по 2013 рік диригентка очолювала Одеський оперний театр.
- Однак продовжила свою карʼєру в Західній Європі асистенткою Кирила Петренка в Баварській державній опері в Мюнхені. У 2017 році вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду музичного керівника опери в Граці.
- У 2021 році вперше в історії на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у Німеччині диригуватиме жінка. Це буде саме українка Оксана Линів.