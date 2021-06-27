У Відні Молодіжний симфонічний оркестр України переміг на міжнародному фестивалі

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У Відні Молодіжний симфонічний оркестр України здобув перемогу на World Orchestra Festival. Засновниця оркестру Оксана Линів отримала відзнаку «Видатна диригентка».

Про це йдеться на сторінці оркестру у Facebook.

Переможців відзначили за виконання двох українських творів — симфонічної поеми «Воззʼєднання» Бориса Лятошинського та симфонії №2 Євгена Станковича.

На золото фестивалю претендували більш ніж 140 оркестрів з 33 країн світу.

«Для нас це найкращий стимул розвиватися далі та оптимістично будувати супертворчі плани на майбутнє», — написала Линів.

Молодіжний симфонічний оркестр України у 2016 році створила видатна українська дирегентка Оксана Линів.

Склад YsOU сформували після ретельного відбору спеціальним журі — українськими та німецькими музичними експертами. До оркестру ввійшли музиканти віком від 12 до 22 років із різних областей України.