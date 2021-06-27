Найближчими днями в Україні очікується нестійка погода. На заході — спека, а на сході — дощі

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Погода в Україні у найближчі дві доби буде мінливою — в західних та південних областях опади зменшаться, тож там переважатиме спекотна та суха погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 28 червня, у західних та більшості південних областей обійдеться без істотних опадів, на решті територій короткочасні дощі та грози. У Чернігівській та Сумській областях пройдуть сильні дощі, на Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15—20 м/с.

У західних областях температура вночі коливатиметься від +13 °С до +16 °С, а на всій іншій території від +17 °С до +21 °С.

Вдень у Закарпатській, Луганській та південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +30 °С.

У Києві в понеділок пройдуть короткочасні дощі, температура вночі становитиме +17...19 °С, а вдень близько +25 °С.

Укргідрометцентр

У вівторок, 29 червня, вночі без опадів. Вдень у північних, східних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15—20 м/с. На решті територій вітер західний та південно-західний — 5—10 м/с.

Температура вночі +14...19 °С, вдень +24...29 °С, а от на Закарпатті прогнозують до +33 °С.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15—20 м/с. Температура вночі +17...19 °С, вдень +26...28 °С.