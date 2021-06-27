У Фінляндії стався спалах коронавірусу через уболівальників, які приїхали з Росії після матчів Євро-2020.

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У Фінляндії стався спалах коронавірусу, після того як в країну повернулися футбольні уболівальники з матчів Чемпіонату Європи в російському Санкт-Петербурзі.

Про це інформує The Associated Press.

У Санкт-Петербурзі збірна Фінляндії зіграла два матчі, перший 16 червня проти Росії, а другий 21 червня проти Бельгії. Уболівати за свою команду приїхало близько двох тисяч фінів, після чого вони повернулися на батьківщину.

Через кілька днів директор Національного інституту охорони здоровʼя і соціального добробуту Фінляндії Міка Сальмінен повідомив, що серед фанатів, котрі приїхали з Росії, уже виявили 120 випадків захворювання, і ця кількість, вочевидь, зростатиме.

Інститут закликає усіх уболівальників здати тест на коронавірус, аби уникнути масштабного поширення вірусу.

22 червня на кордоні Росії та Фінляндії виникли довгі черги з автобусів, якими фіни поверталися додому після матчів збірної. Затримка в перетині кордону виникла через необхідність тестування на Covid-19 прямо на місці. Проте через деякий час автобусам дозволили в’їхати до Фінляндії без тестів, а вболівальники мали б перевіритися пізніше, вже перебуваючи в країні.